Gürsel Tekin'in ekibine yedekten katılan isim çekildi

Gürsel Tekin'in yanında yer alan 5 isimden 2'si dün çekildiklerini açıklamıştı. Bugünde bir isim daha çekildi. İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan, X hesabı üzerinden açıkladı. Özkan, "Gürsel Tekin’in çağrı heyetinde yer alan Gökmen Güneş de çekildi" ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin’in çağrı heyetinde yer alan Gökmen Güneş de çekildi. — İbrahim ÖZKAN (@ibrahim_ozkan61) September 6, 2025

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül'de verdiği ara kararla CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline hükmetmişti.

İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan bir geçici kurul atanmıştı.

Heyette yer alan Gürsel Tekin, bir video mesaj yayımlayarak geçici kurulla birlikte göreve başladıklarını açıkladı.

Müjdat Gürbüz ve Hasan Babacan heyetten ayrıldıklarını açıklamıştı. Bu sefer ise Hasan Babacan'ın yerine yedek listeden dahil olan Gökmen Güneş'te görevden çekildiğini İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan paylaştı.

Güneş, CHP İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Aday Adayı olmuş ve çeşitli görevlerde yer almıştı.

Güneş ise heyette yer almadığını belirterek, “Sn. Gürsel Tekin’den ve/veya herhangi bir yetkili merciden çağrı heyeti daveti almadım, çağrı heyetinde de bulunmam söz konusu değil. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.