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  • İYİ Parti'den flaş açıklama. Gürsel Tekin'in sözleri nedeniyle istifa ettiği iddia edilmişti. Nedeni bambaşka çıktı

İYİ Parti'den flaş açıklama. Gürsel Tekin'in sözleri nedeniyle istifa ettiği iddia edilmişti. Nedeni bambaşka çıktı

İYİ Parti, Yozgat İl Başkanları Metin Özışık’ın CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in HDP çıkışı nedeniyle istifa ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 12:07
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Gürsel Tekin'in sözleri nedeniyle istifa ettiği iddia edilmişti. Nedeni bambaşka çıktı. İYİ Parti'den flaş açıklama

İYİ Parti'den flaş açıklama. Gürsel Tekin'in sözleri nedeniyle istifa ettiği iddia edilmişti. Nedeni bambaşka çıktı
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İYİ Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, Özışık'ın kendisine tevdi edilen görev değişikliğine uymadığı gerekçesiyle mevcut görevinden alındığı ve disiplin kuruluna sevk edildiği belirtildi.

İYİ Parti’nin açıklaması şöyle:

"25.08.2022 tarihinde İYİ Parti Genel Merkezi tarafından Yozgat Eski İl Başkanımız Sayın Metin ÖZIŞIK hakkında, görev değişikliği kararı verilerek tebellüğ etmesi için Genel Merkezimize defalarca davet edilmesine rağmen mazeretler sunarak gelmemiştir.

05.09.2022 tarihinde Ankara’da mutat olarak yapılan İl Başkanları Toplantısı için gelen Sayın ÖZIŞIK’a, toplantı öncesi Genel Merkezimizde karar tebliğ edilmiştir.

Genel Merkez kararı ile görevden alınmış olmasına rağmen tamamen gerçeğe aykırı olarak kamuoyuna kendisinin istifa ettiğini açıklaması ve istifasını da gündem ile ilişkilendirmesi üzücü ve utanç vericidir.

Partimizin halen üyesi olan Sayın ÖZIŞIK’ın Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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Insan
9.09.2022 13:36
Akp lileri partiye sokarsan boyle olur sasmadim belediye oylamasinda da gorduk hatanizi  
 
ddyy
9.09.2022 13:35
Bir kişinin söylediği bir saçma sapan söz yüzünden bu şekilde karar da saçma sapandır. Tepe de, milleti kandırmaya yönelik bir şeyler var ise konuşulmalı, yok ise, ayak ve çıkar oyunlarından usandık..  
 
vatandaş
9.09.2022 12:42
İyi partinin genel menkezin işlerini alt kademeler yapıyor bunun yanlış olduğunu böyle giderse iyi parti güç kaybedecek bu zamanda tam bir imme kazanıldığında  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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