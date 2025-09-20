Gürsel Tekin'in yakın çalışma arkadaşı disipline sevk edildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in listesinde yer alan bir ismin 'tedbirli ihraç' kararı ile disipline sevk edildiği öğrenildi.

Gürsel Tekin'in İzmir'deki en yakın çalışma arkadaşı olduğu iddia edilen eski başdanışmanı ve Çiğli Belediye Başkan aday adayı Tolga Çobanoğlu için "tedbirli ihraç" süreci başlatıldı.

İhraç talebine gerekçe olarak Çobanoğlu, parti disiplinini zedeleyen eylemleri gösterildi.

Sözcü'deki habere göre Tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk kararı,15 Eylül 2025 tarihinde toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda oybirliğiyle alındı.

Sevk dilekçesinde; Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin imzaları yer aldı.