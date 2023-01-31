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Fenerbahçe Olympiakos'tan fark yedi

Fenerbahçe Beko, evinde Olympiakos'a mağlup oldu.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 23:23
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Gurudic'in sayıları Fenerbahçe'ye yetmedi

Fenerbahçe Olympiakos'tan fark yedi
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Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de 22. haftada sahasında Olimpiakos ile karşılaştı. 

Mücadele 93-73 Olimpiakos üstünlüğüyle sona erdi. 

THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 22 maçta 13 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko'da Guduric, 24 sayı, 4 ribaunt ve 4 asist ile mücadele etti. 

ÖNCEKİ MAÇI DA OLYMPİAKOS KAZANMIŞTI

Ligde 15 galibiyet ve 7 mağlubiyete sahip Olympiakos ise liderlik koltuğunda oturuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Yunanistan'da oynanan maçı Olympiakos, 94-67'lik skorla kazanmıştı.

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Mert
31.01.2023 23:31
Banane Fenerden  
 
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