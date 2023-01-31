Fenerbahçe Olympiakos'tan fark yedi

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de 22. haftada sahasında Olimpiakos ile karşılaştı.

Mücadele 93-73 Olimpiakos üstünlüğüyle sona erdi.

THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 22 maçta 13 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko'da Guduric, 24 sayı, 4 ribaunt ve 4 asist ile mücadele etti.

ÖNCEKİ MAÇI DA OLYMPİAKOS KAZANMIŞTI

Ligde 15 galibiyet ve 7 mağlubiyete sahip Olympiakos ise liderlik koltuğunda oturuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Yunanistan'da oynanan maçı Olympiakos, 94-67'lik skorla kazanmıştı.