Gürül gürül akan şelaleyi çaldılar. Dünya hırsızlık tarihine geçtik

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Gürül gürül akan şelaleyi çaldılar. Dünya hırsızlık tarihine geçtik
Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan ve yüzyıllardır gürül gürül akan şelaleyi çaldılar. Emekli öğretmen Muzaffer Özgen, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Şelalenin öncesi ve sonrası görüntüleri görenleri şoke etti.

YENİÇAĞ - Sedat Kaya

Datça'da yüzlerce yıldır akan bir şelaleyi çaldılar. Yanlış okumadınız.

Datça'nın Hızırşah Köyü'nden Kızılbük Koyu'na giderken şelaleyi inşaatçılar yok etti.

Garaville Dergisi'nde çıkan habere göre bölgeyi gezen ve Datça'nın Evliya Çelebisi olarak tanınan emekli öğretmen Muzaffer Özgen, gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

Her yıl kış aylarında gürül gürül akan bir şelale kazılarak yok edilmişti.

Hırsızlar yüzlerce yıl suyun içindeki kalsiyum karbonattan oluşan travertenleri sökmüşlerdi.

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Şelale adeta hazine avcılarının bir kazı alanına dönmüştü.

Travertenlerin inşaatçılar tarafından duvarlarda dekor, havuzlarda süs yapmak amacıyla çalındığı sanılıyor.

Muzaffer Özgen bunu yapanların doğa düşmanı olduğunu, vicdan sahibi kimsenin böyle bir talana neden olamayacağını söyledi.

Aynı bölgede Ali'nin Değirmeni diye tanınan bir su değirmenin çatısının da çalındığı gözlendi.

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