Gürültü kirliliği yapanlar dikkat: 668 bin lira ceza kesildi!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni, Kandıra ilçesinde gürültü kirliliğine neden olan bir işletmeye verilen 668 bin 594 liralık idari para cezasını onayladı.

Büyükşehir'de eylül ayının ilk encümen toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, ilgili daire başkanlıklarından gelen 8 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, Kandıra'nın Çalköy mevkisindeki bir işletmenin yüksek sesli müzik yayını yaparak gürültü sınırlarını aştığı tespit edildi.

İşletmeye Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği'ne aykırılıktan uygulanan 668 bin 594 liralık idari para cezası, encümen toplantısında onandı.

Toplantıda, kent genelinde gürültü denetimlerinin devam edeceği ve kurallara uymayan kişi ve kuruluşlara yönelik idari yaptırımların süreceği vurgulandı.

