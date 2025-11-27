İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentin çeşitli noktalarında yapılan uygulamalarda mevzuata uygun olmayan teknik değişiklikle ‘abartılı egzoz’ olarak tabir edilen yüksek sesli egzoz kullanan ve vatandaşların huzurunu bozan 1 otomobil ve 4 motosiklet sürücüsüne, farklı maddelerden toplamda 104 bin 256 lira cezai işlem uygulandı.