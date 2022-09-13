13 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Gürültü yapıyor diye komşusunu bıçakladı

Konya'da Mehmet B., gürültü yaptığı iddiasıyla komşusu Musa Günay'ı kolu ve göğsünden bıçakla yaraladı. Günay, hastaneye kaldırılırken, Mehmet B. ise polis tarafından gözaltına alındı. 

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 23:56
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 00:00
Takip Et

Gürültü yapıyor diye komşusunu bıçakladı

Gürültü yapıyor diye komşusunu bıçakladı
+
Aa
-

(DHA)- Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Başkaya Sokakta 2 katlı apartmanda meydana geldi. Mehmet B., üst katta oturan komşusu Musa Günay'ın evine gidip, gürültü yaptığı iddiasıyla uyarıda bulundu. 

Uyarının ardından iki komşu arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Mehmet B., Günay'ı, sol kolu ve göğsünden bıçakla yaraladı. Evde yalnız olan ve kanlar içinde yere yığılan Günay, diğer komşularının ihbarı üzerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Günay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Mehmet B. de polis tarafından gözaltına alındı. İki komşunun daha önce de aynı konu nedeniyle tartıştıkları belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ankara kulislerinde bütün hesapları değiştiren anket
1
﻿Ankara kulislerinde bütün hesapları değiştiren anket
﻿Burcu Özberk iç çamaşırsız poz verdi. 200 bin beğeni aldı
2
﻿Burcu Özberk iç çamaşırsız poz verdi. 200 bin beğeni aldı
﻿İşte bir Türkiye gerçeği: Araba fiyatlarının 7 yıldaki dramatik değişimine inanamayacaksınız
3
﻿İşte bir Türkiye gerçeği: Araba fiyatlarının 7 yıldaki dramatik değişimine inanamayacaksınız
﻿Ersan Şen gönlündeki Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı. Üçüncü sıradaki isim herkesi şaşırttı
4
﻿Ersan Şen gönlündeki Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı. Üçüncü sıradaki isim herkesi şaşırttı
﻿Bir ittifakın hiç beklemediği sonuç ortaya çıktı
5
﻿Bir ittifakın hiç beklemediği sonuç ortaya çıktı
﻿Darbeciler kahrolsun da siyaset de akıllı olsun - Kerim Yılmaz
6
﻿Darbeciler kahrolsun da siyaset de akıllı olsun - Kerim Yılmaz
﻿'Emret Komutanım'da Kerim Asteğmeni canlandırıyordu Yıllar ona da acımadı
7
﻿'Emret Komutanım'da Kerim Asteğmeni canlandırıyordu Yıllar ona da acımadı
﻿Yolcu otobüsü alev alev yandı, 18 yolcu son anda kurtuldu
﻿Yolcu otobüsü alev alev yandı, 18 yolcu son anda kurtuldu
﻿Yolcu otobüsü alev alev yandı, 18 yolcu son anda kurtuldu
﻿Yavru köpeği av tüfeğiyle öldüren şahıs serbest bırakıldı
﻿Yavru köpeği av tüfeğiyle öldüren şahıs serbest bırakıldı
﻿Yavru köpeği av tüfeğiyle öldüren şahıs serbest bırakıldı
﻿Beşiktaş'tan hakem tepkisi: Flaş açıklama
﻿Beşiktaş'tan hakem tepkisi: Flaş açıklama
﻿Beşiktaş'tan hakem tepkisi: Flaş açıklama
﻿Biden, ABD'deki havalimanlarının hiçbirinin dünyada ilk 25'te olmadığını açıkladı
﻿Biden, ABD'deki havalimanlarının hiçbirinin dünyada ilk 25'te olmadığını açıkladı
﻿Biden, ABD'deki havalimanlarının hiçbirinin dünyada ilk 25'te olmadığını açıkladı
﻿Hollanda Kraliyet arabasının altınlarının Surinam'dan geldiği ortaya çıktı
﻿Hollanda Kraliyet arabasının altınlarının Surinam'dan geldiği ortaya çıktı
﻿Hollanda Kraliyet arabasının altınlarının Surinam'dan geldiği ortaya çıktı
﻿Eşi tarafından 20 bıçak darbesiyle öldürüldü
﻿Eşi tarafından 20 bıçak darbesiyle öldürüldü
﻿Eşi tarafından 20 bıçak darbesiyle öldürüldü
﻿Hatay’da kartpostallık dolunay manzarası
﻿Hatay’da kartpostallık dolunay manzarası
﻿Hatay’da kartpostallık dolunay manzarası
﻿Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı. 16 kişi yaralandı
﻿Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı. 16 kişi yaralandı
﻿Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı. 16 kişi yaralandı
﻿Meksika’da havai fişek kazası: 1 ölü, 40 yaralı
﻿Meksika’da havai fişek kazası: 1 ölü, 40 yaralı
﻿Meksika’da havai fişek kazası: 1 ölü, 40 yaralı
﻿Yürümek istemeyen ata yumruk atarak eziyet etti
﻿Yürümek istemeyen ata yumruk atarak eziyet etti
﻿Yürümek istemeyen ata yumruk atarak eziyet etti
﻿Çorum'da kaçak silah ve mühimmat ticareti yapan kişi yakalandı
﻿Çorum'da kaçak silah ve mühimmat ticareti yapan kişi yakalandı
﻿Çorum'da kaçak silah ve mühimmat ticareti yapan kişi yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.