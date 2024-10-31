Gürültülü hapşırma nedenleri uzman görüşlerinden ortaya çıktı

Gürültülü hapşırma, bazı insanlar için oldukça dikkat çekici olabilir. Peki, neden bazı insanlar hapşırdığında tüm mahalle bunu duyarken, diğerleri sessizce hapşırır? Bu sorunun cevabı, vücudumuzun anatomisi ve hapşırma refleksinin nasıl çalıştığı ile ilgili olmasıyla dikkat çekti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ:

Kulak burun boğaz uzmanları, gürültülü hapşırmanın altında yatan nedenlerin belirlenmesini ve tedavi edilmesini önermekte. Alerji tedavisi, burun yapısının düzeltilmesi veya enfeksiyonların yönetimi, hapşırma sesini azaltabilir.

Psikologlar, duygusal durumların hapşırma üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, bireylerin stres yönetimi teknikleri geliştirmelerini önermekte. Bu tür teknikler, hapşırma anında ses seviyesinin kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir.

Hapşırmanın vücudun burun yoluyla akciğerlere giren yabancı partikülleri dışarı atma yöntemi olmasıyla biliniyor.

Houston Methodist Akademik Enstitüsü'nden Dr. Mas Takashima, burunun akciğerler için bir hava filtresi görevi gördüğünü belirtmekte. Burnumuzdaki epitel hücreleri, küçük tüyler ve mukus, bu partikülleri hapseder ve birikim olduğunda hapşırma refleksi devreye girer.

Hapşırma sırasında sesin yüksekliği, ses tellerimizin ve boğazın arkasındaki yumuşak dokunun yapısına bağlı olduğu bildirildi.

Dr. Takashima, hapşırma refleksinin ilk aşamasında derin bir nefes alındığını ve bu havanın dışarı atılırken ses tellerini ittiğini açıklamakta. Ses tellerinin ve boğazın yapısı, hapşırığın sessiz mi yoksa gürültülü mü olacağını belirler.

Akciğer hacmi de hapşırma sesinin yüksekliğini etkileyen bir faktördür. Büyük akciğer hacmine sahip bazı insanlar, küçük hapşırıklar yapabilirken, küçük akciğer hacmine sahip olanlar daha gürültülü hapşırabilir. Bu durum, hapşırma sırasında göğse giren ve çıkan hava miktarına bağlı.

Manchester Üniversitesi'nden İmmünoloji Profesörü Sheena Cruickshank, hapşırmanın bağışıklık sisteminin bir tepkisi olduğunu belirtmekte. Burnumuzdaki bağışıklık hücreleri, hapşırmaya neden olan bileşiklerin sayısı arttığında aktifleşir ve bu da hapşırma refleksini tetikler.

Gürültülü hapşırma, vücudumuzun anatomik yapısı ve bağışıklık tepkisi ile ilgili olmasıyla dikkat çekti.

Ses telleri, boğaz yapısı ve akciğer hacmi gibi faktörler, hapşırığın ses seviyesini belirler. Bu nedenle, bazı insanlar hapşırdığında yüksek ses çıkarırken, diğerleri sessizce hapşırır.

Hapşırma, vücudun kendini koruma mekanizmalarından biridir ve bu doğal refleksin ses seviyesi kişiden kişiye değişebilir.