Gürün’ü sağanak vurdu! Tohma Çayı taştı 8 evi su bastı

Sel suları 8 evi etkilerken, ulaşımda da aksamalar yaşandı. Sağanak yağışın etkisiyle Tohma Çayı'nın taşması sonucu, ilçeyi Kayseri ve Malatya'ya bağlayan yol ulaşıma kapandı.

Yağışın durmasının ardından bölgeye AFAD, özel idare ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapanan yoldaki sel suları ve çamuru temizleyerek yolu yeniden ulaşıma açtı.

Sel suları nedeniyle zarar gören 8 evde AFAD ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, Gürün ilçe merkezi ile D-300 kara yolu üzerinde aşırı yağış nedeniyle sel meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Yağışın etkisiyle ortaya çıkan balçığın kara yolunu kapatması nedeniyle yol çift taraflı olarak trafiğe kapanmış, ekiplerimizin yoğun çalışması neticesinde kapanan yol kısa sürede temizlenerek her iki taraflı araç trafiğine açılmıştır.

İlçe merkezinde de bazı evlerin bahçeleri ile meskun olmayan bölümleri selden küçük çaplı etkilenmiştir. AFAD, Özel İdare, itfaiye, kara yolları ve DSİ ekiplerimizin saha tarama ve müdahale çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.