Gurur kavgasında bıçaklar çekildi: 3 yaralı

İki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'nde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre İdris S., gürültü yaptığı gerekçesiyle yeni taşındığı mahalledeki bir grup tarafından önceki günlerde darp edilmişti. Yaşanan olayı gururuna yediremeyen İdris S., arkadaşlarını da alarak kendisini darp eden kişileri telefonla arayıp randevulaştı. 1891 sokak üzerindeki bir parkta bir araya gelen 2 kalabalık grup arasında büyük bir kavga çıktı.

2 İki kalabalık grup da bıçaklarla birbirlerine saldırdı. Olayda Yiğit Ö., Serdal Ö., ve 15 yaşındaki Y.Y., bıçakla aldığı darbeler sonucunda yaralandı. Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, olayda yaralananlardan 2'si kendi imkanlarıyla hastaneye gitti, 1 yaralı ise olay yerinden yaklaşık 100 metre ilerideki bir markete sığındı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sığındığı markette yoğun kan kaybı yaşayan şahsı ambulansla hastaneye sevk etti.

Polis ekipleri ise görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda olaya karışan ve kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.