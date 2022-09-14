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Yasemin Adar Yiğit Dünya Şampiyonu

Dünya Şampiyonası'nda Mısırlı rakibiyle yaptığı 76 kilo final karşılaşmasını 6-0 kazanan milli güreşçi, altın madalyanın sahibi oldu

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 21:57
Son Güncelleme: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 22:04
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Gururumuz Yasemin Adar Yiğit. Minderde adeta tarih yazdı altın madalyayı kaptı

Yasemin Adar Yiğit Dünya Şampiyonu
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Sırbistan'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda Türkiye'yi temsil eden Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı.

Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonun beşinci gününde Yasemin, finalde Mısırlı güreşçi Samar Hamza ile karşılaştı.

Stark Arena'daki günün son müsabakasında rakibini 6-0 mağlup eden milli güreşçi, kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğunu elde etti. Yasemin, Fransa'nın başkenti Paris'te 2017'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmıştı.

Dünya şampiyonu tek Türk kadın güreşçi olan Yasemin, Belgrad'da ikinci turda Kazak Gulmaral Yerkebayeva'yı 10-0 teknik üstünlükle, çeyrek finalde Japon Yuka Kagami'yi 4-2, yarı finalde de Ekvadorlu Genesis Reasco Valdez'i 4-3 yenmişti.

Yasemin Adar Yiğit, bu yıl Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 5. Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Tokyo Olimpiyatları'nda üçüncülük kürsüsünde yer alan Yasemin, olimpiyatlarda madalya alan ilk Türk kadın güreşçi olarak tarihe geçmişti.

Türkiye, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda beşinci gün sonunda 3 altın ve 3 bronz olmak üzere 6 madalyaya ulaştı.

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Mustafa Yaman
14.09.2022 22:51
Maşallah.....  
 
Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
14.09.2022 22:09
Maşallah Allah başarılarını daim eylesin inşallah 💂‍♂️🇹🇷🇹🇷🤲🤲🌷🌷✌️✌️  
 
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