Gururumuzsunuz altın kızlar. Sırbistan'ı da yendiler

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ABD'de fırtına gibi esiyor. Filenin Sultanlanları, Milletler Ligi'nde 6. maçta karşı karşıya geldiği güçlü rakibi Sırbistan'ı 3-1 yendi.

Giovanni Guidetti'nin çalıştırdığı Sırbistan karşısında ilk seti 25-18 kazanan milliler, çok çekişmeli geçen ikinci seti de 33-31 önde tamamladı.

Üçüncü seti Sırbistan 25-21 aldı.

Ancak son sette yine üstünlüğü ele geçiren millilerimiz seti 25-21, maçı da 3-1 kazandı.

Bu galibiyetin ardından Filenin Sultanları, dünya sıralamasında zirvedekini yerini korudu.

Milliler ABD'de yarın Güney Kore, sonraki gün de ABD ile karşı karşıya gelecek.

