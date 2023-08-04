Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal’ın gelecek sezon ile ilgili planları arasında yer almayan Gustavo Henrique’nin menajerinden transfer açıklaması geldi.

"GÖRÜŞMELER YAPACAĞIZ"

Brezilyalı stoperin menajeri Luis Augusto, Sports Digitale'ye yaptığı açıklamada, "Gustavo'nun Fenerbahçe ile bir kontratı var. Ancak belirtmek isterim ki, Fenerbahçe'ye ya da bize ulaşacak olan bir teklifte, bu teklif değerlendirmeye alınacak. Transferi konusunda görüşmeler yapacağız" sözlerini kullandı.

BONSERVİSİ DAHA YENİ ALINMIŞTI

Brezilyalı stoper geçtiğimiz sezonun başında Flamengo'dan önce 1.4 milyon euro karşılığında kiralamış, ardından bu transfer döneminin başında 1.4 milyon Euro karşılığında bonservisi alınmıştı.