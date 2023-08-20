Gustavo Henrique İspanya'ya gidiyor

Editör: Barış Atakan

Kadro planlamaları süren Fenerbahçe’nin yaprak dökümü devam ediyor.

TRT Spor'un haberine göre; Diego Rossi, Joao Pedro ve Willian Arao’dan sonra Gustavo Henrique ile de yol ayrımına gelindi.

İspanya ikinci lig ekiplerinden Real Valladolid, 30 yaşındaki savunma oyuncusu için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

Gustavo Henrique de İspanyol ekibinin teklifini kabul etti.

Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'ye katılan 30 yaşındaki futbolcu, Sarı Lacivertlilerle 23 karşılaşmaya çıktı.

Gustavo, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.