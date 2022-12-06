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Gusül abdesti ne zaman alınır? Neden gusül abdesti almalıyız?

Gusül abdesti tüm vücut temizlenmesi gerektiğinden namaz abdestinden farklıdır. Gusül abdestine göre tüm vücudun belirli bir kurala göre temizlenmesi gerekiyor. Yalnız bazı durumlar gusül abdestini bozmaktadır. Gusül abdestini bozan şeyler arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gusül abdesti hangi durumlarda alınır? Gusül abdestini bozan şeyler neler?

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 15:23
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Gusül abdesti hangi durumlarda alınır? Neden gusül abdesti almalıyız?

Gusül abdesti ne zaman alınır? Neden gusül abdesti almalıyız?
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Gusül abdestinde tüm vücut belirli bir kurala göre temizlenmesi gerekmektedir. Buna göre gusül abdestini neyin bozduğu merak ediliyor. Peki, Gusül abdesti hangi durumlarda alınır? Gusül abdestini bozan şeyler neler?

HANGİ DURUMLARDA GUSÜL ABDESTİ ALINMALIDIR?

Gusül abdesti ise namaz abdestinden farklı bir şekilde alınmaktadır. Gusül abdesti boy abdesti ismi ile de bilinmektedir. Boy abdesti alırken tüm vücut yıkanır ve arındırılır. Gusül abdesti bulunmayan Müslümanlar cünüp bir şekilde gezmiş olurlar. Bu şekilde gezmek ise İslam dinine göre haramdır. Bunun dışında ibadetleri yerine getirmek de mümkün olmamaktadır.

-Gusül abdesti alırken kişilerin tüm vücutlarını temizlemesi gerekir. Gusül abdesti alırken vücudun hiç bir yerinin kuru kalmaması oldukça önemlidir. Kadınlar ya da erkekler cünüp oldukları zaman mutlaka gusül abdesti alarak temizlenmelidir.

-Kadınlarda her ay adet kanaması olmaktadır. Bu kanamanın kesilmesi durumunda gusül abdesti almak gerekmektedir.

-Kadınların doğumdan sonra lohusalık döneminde gusül abdesti alması gerekmektedir.

-Eşler birbirleri ile yakınlaşmaları halinde meni gelmese dahi cünüplük meydana gelmektedir. Bu sebeple gusül abdesti almak gerekir.

Gusül abdesti almadan önce niyet etmek gerekir. Kişilerin öncelikle avret yerlerini temizlemesi gerekir. Sonrasında ise namaz abdesti gibi abdest alınır. Gusül abdesti alınan yerde su birikintisi bulunuyorsa çıkarken de ayak altlarının yıkanması gerekir. Gusül alınan yerden sağ ayak ile çıkmak gerekmektedir. Bu şekilde gusül abdesti alınmış olur.

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