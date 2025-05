Gut hastalığının sinsi tehdidi! Uzmanlardan uyarılar

Gut hastalığı, eklemlerde şiddetli ağrı, şişlik ve kızarıklıkla kendini gösteren, ürik asit kristallerinin birikmesiyle ortaya çıkan kronik bir rahatsızlık.

Bir zamanlar “kralların hastalığı” olarak anılan gut, modern yaşam tarzıyla birlikte giderek yaygınlaşıyor ve eklem sağlığını ciddi şekilde tehdit etti.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanlar, gutun sadece ağrılı ataklarla sınırlı kalmadığını, tedavi edilmediğinde böbrek hasarı ve kalp hastalığı gibi ölümcül komplikasyonlara yol açabileceğini ortaya koydu.

Erken teşhis ve doğru tedaviyle bu sinsi tehdidin önüne geçmek mümkün, ancak farkındalık kritik önem taşıdı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: GUTUN YIKICI ETKİLERİ

Gut, kandaki ürik asit seviyesinin yükselmesi (hiperürisemi) sonucu eklemlerde kristalleşmesiyle oluştu.

The Lancet Rheumatology’de yayımlanan bir çalışma, gut hastalığının dünya genelinde 41 milyon kişiyi etkilediğini ve prevalansının son 20 yılda %20 arttığını gösterdi. Özellikle ayak başparmağında ani ve dayanılmaz ağrı ataklarıyla kendini gösteren hastalık, tedavi edilmediğinde kronik eklem hasarına ve tofüs adı verilen cilt altında biriken ürik asit nodüllerine neden olabildi.

Harvard Üniversitesi’nden Romatolog Dr. Hyon Choi, “Gut, sadece eklem sağlığını tehdit etmekle kalmaz, aynı zamanda böbrek fonksiyonlarını bozar ve kardiyovasküler hastalık riskini artırır. Erken müdahale, bu zinciri kırmak için kritik” dedi. Dr. Choi’nin liderliğinde yürütülen bir araştırma, gut hastalarının %30’unda böbrek hastalığı geliştiğini ve kalp krizi riskinin %50 oranında arttığını ortaya koydu.

The New England Journal of Medicine’da yayımlanan bir başka çalışma, kontrol altına alınmayan gutun, eklemlerde kalıcı deformasyonlara yol açabileceğini bildirdi.

RİSK FAKTÖRLERİ: MODERN YAŞAMIN ETKİSİ

Gut hastalığı, genetik yatkınlık, beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzı faktörleriyle yakından ilişkili.

Yüksek pürin içeren gıdalar (kırmızı et, deniz ürünleri, sakatat), aşırı alkol tüketimi ve şekerli içecekler, ürik asit seviyelerini yükselterek gut riskini artırdı.

Tufts Üniversitesi’nden Beslenme Uzmanı Dr. Dariush Mozaffarian, “Özellikle fruktozlu mısır şurubu içeren içecekler, gut ataklarını tetikleyen başlıca suçlulardan. Modern diyet, bu hastalığın yaygınlaşmasında büyük rol oynuyor” dedi. Dr. Mozaffarian, obezite ve metabolik sendromun da gut riskini iki katına çıkardığını belirtti.

İngiltere’deki University of Oxford’dan Romatolog Dr. Paul Wordsworth, gutun erkeklerde kadınlara oranla 3-4 kat daha sık görüldüğünü, ancak menopoz sonrası kadınlarda riskin arttığını vurgulayarak, “Gut, sadece yaşlıları değil, genç yetişkinleri de hedef alıyor. Hareketsiz yaşam tarzı ve kötü beslenme, bu trendi körüklüyor” dedi.

The BMJ’de yayımlanan bir çalışma, haftada 3-4 porsiyon kırmızı et tüketen bireylerde gut riskinin %40 arttığını gösterdi.

BELİRTİLER VE KOMPLİKASYONLAR

Gut, genellikle ani başlayan ve birkaç gün süren ağrılı ataklarla kendini gösterdi. Ayak başparmağı, diz, bilek ve el eklemleri en sık etkilenen bölgeler. Ataklar arasında semptomsuz dönemler olsa da, tedavi edilmediğinde hastalık kronikleşiyor.

Avustralya’daki Monash Üniversitesi’nden Dr. Rachelle Buchbinder, “Kronik gut, eklemlerde kalıcı hasar bırakır ve hastaların yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürür. Ayrıca, ürik asit kristalleri böbreklerde birikerek taş oluşumuna ve böbrek yetmezliğine yol açabilir” dedi.

The Journal of the American Medical Association’da yayımlanan bir çalışma, gut hastalarının %20’sinde böbrek taşı geliştiğini ve bu bireylerin kardiyovasküler hastalık riskinin %60 daha yüksek olduğunu bildirdi. Gut, aynı zamanda hipertansiyon ve diyabet gibi komorbid durumlarla da bağlantılı.

TEDAVİ: ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARIR

Gut tedavisinde amaç, ürik asit seviyelerini düşürmek, atakları önlemek ve eklem hasarını en aza indirmek. Akut ataklarda nonsteroid anti-inflamatuar ilaçlar (NSAID’ler), kolşisin ve kortikosteroidler kullanıldı. Uzun vadeli tedavi ise ürik asit düşürücü ilaçlar (allopurinol, febuksostat) ve yaşam tarzı değişikliklerini içerdi.

Dr. Lisa Suter, “Hastaların çoğunda ilaç tedavisi ve diyet değişikliğiyle gut kontrol altına alınabilir. Ancak, erken teşhis ve düzenli takip şart” dedi.

UZMANLAR, GUT HASTALARINA ŞU ÖNERİLERDE BULUNDU:

Beslenmeye Dikkat: Kırmızı et, sakatat ve şekerli içeceklerden kaçının. Kiraz, C vitamini ve düşük yağlı süt ürünleri, ürik asit seviyelerini düşürmede yardımcı olabilir.

Alkolü Sınırlandırın: Özellikle bira ve likör, gut ataklarını tetikleyebilir.

Kilo Kontrolü: Kilo vermek, ürik asit seviyelerini düşürerek atak sıklığını azaltır.

Bol Su İçin: Yeterli hidrasyon, ürik asitin böbreklerden atılmasını kolaylaştırır.

Bilimsel Yenilikler: Umut Vaat Eden Tedaviler

Bilim dünyası, gut tedavisinde yeni yaklaşımlar geliştirdi. Kanada’daki University of British Columbia’dan Dr. Kam Shojania, biyolojik ilaçların (örneğin, IL-1 inhibitörleri) dirençli gut vakalarında etkili olduğunu belirtti. Ayrıca, ürik asit metabolizmasını hedefleyen genetik bazlı tedaviler üzerinde çalışmalar sürdü.

Dr. Shojania, “Bu yenilikler, gutun yönetimini kolaylaştırabilir ve hastaların yaşam kalitesini artırabilir” dedi.

EKLEM SAĞLIĞINIZI KORUYUN

Gut hastalığı, eklem sağlığına yönelik sinsi bir tehdit olsa da, bilimsel temelli tedaviler ve yaşam tarzı değişiklikleriyle kontrol altına alınabilir. Dr. Hyon Choi, “Gut, yönetilebilir bir hastalık. Ancak, belirtileri görmezden gelmek, ciddi komplikasyonlara davetiye çıkarır” dedi.

Ağrılı atakları ciddiye alın, beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirin ve bir romatoloğa danışarak ürik asit seviyelerinizi kontrol ettirin. Eklem sağlığınız, bu sinsi tehdide karşı harekete geçmenize bağlı.