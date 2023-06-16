Guti Süper Lig'e teknik direktör olarak geri dönebilir

Ülkemizde daha önce Beşiktaş forması giyen ve takımda yardımcı antrenörlük yapan Guti Hernandez'in Süper Lig ekibine geri döneceği öne sürüldü.

TRT Spor'da yer alan habere göre Adana Demirspor'un teknik direktör adaylarından birisinin Guti olduğu iddia edildi.

Vincenzo Montella ile vedalaşan Adana Demirspor, Guti Hernandez ile görüşmelerini sürdürüyor.

Haberin devamında Adana Demir'in Alex de Souza ve Andrea Pirlo ile de temasa geçtiği kaydedildi.

15 YILDAN SONRA BEŞİKTAŞ'A GELMİŞTİ

Guti Hernandez, 15 yıllık Real Madrid kariyerinden sonra Beşiktaş'a transfer olmuş ve 1 sezon siyah-beyazlıların formasını terletmişti.

2011 yılında futbolu bırakan İspanyol yıldız, 2013 yılında Real Madrid U17 takımında yardımcı antrenörlük yaparak hocalık kariyerine adım atmıştı.

Guti Hernandez, 2018-19 sezonunda Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcı antrenörlüğünü de yaptı.

Guti son olarak Almeria'da teknik direktörlük görevini üstlenmişti.