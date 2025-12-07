Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso tarafından kulübeye çekilen Arda Güler için beyazlıların eski futbolcusu Guti Hernandez konuştu. İspanyol futbol adamı, yıldız 10 numaranın takımdaki önemine dikkat çekti.

İşte Guti Hernandez'in o sözleri:

'FARKLI BİR OYUNCU'

"Onun iyi performans gösterdiğini görüyorum. O, Real Madrid'de bulunan diğer oyunculardan farklı bir oyuncu. Aynı profile sahip birçok oyuncu var; kaliteli ve fiziksel olarak güçlü, ancak son pası yapamayan oyuncular."

'TAKIMI YÖNETEBİLEN SADECE O'

"O, gol pozisyonuna girip ağları havalandırabilen ve ayrıca takımı yönetebilen tek oyuncu. Xabi ona güvenecek. Onun için harika bir sezon olacak."