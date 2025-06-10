Guti'den Galatasaray'a darbe: Oraya gitmesini istemem

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Guti'den Galatasaray'a darbe: Oraya gitmesini istemem

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen İspanyol eski futbolcu Guti, Barcelona kalecisi ter Stegen'in Galatasaray'a olası transferiyle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

Efsane kaptanı Fernando Muslera ile yollarını ayıran Galatasaray'ın transfer listesinde öncelikli mevkilerden birisi kaleci.

Avrupa'dan birçok file bekçiyi takibine alan sarı kırmızılıların hedeflerinden birisi de Barcelona'da bu sezon istediği dakikaları bulamayan Alman eldiven Marc-Andre ter Stegen.

Son olarak Almeria'da teknik direktörlük yapan eski Beşiktaşlı Guti Hernandez, ter Stegen'in Galatasaray'a olası transferiyle ilgili konuştu.

Katıldığı bir programda gelen "Ter Stegen'e Galatasaray'a gitmesini önerir misin?" sorusuna cevap veren Guti, "Hayır çünkü orası benim takımım değil" ifadelerini kullandı. Guti'nin bu yanıtı sosyal medyada da gündem oldu.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan 33 yaşındaki Marc-Andre ter Stegen'in Barcelona ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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