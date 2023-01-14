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Güveden nasıl kurtulabiliriz? Yiyecekleri güveden uzak tutma yöntemi neler?

Güve genellikle bakliyat gibi kuru gıdalara musallat olarak bilinir. Havasız, karanlık ortamı seven güveler çeşitli eşya ve kuru bakliyat gibi gıdalara girerek sağlığı riske atmaktadırlar. Güve problemi yaşayanlar güvenden kurtulmanın yollarını arama motorlarında araştırıyor. Peki, Güveden nasıl kurtulabiliriz? Yiyecekleri güveden uzak tutma yöntemi neler?

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 18:44
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Güveden nasıl kurtulabiliriz? Yiyecekleri güveden uzak tutma yöntemi neler?

Güveden nasıl kurtulabiliriz? Yiyecekleri güveden uzak tutma yöntemi neler?
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Güve çok sık karşılaşılan bir problemdir. Eşya ve kuru gıdalara kolaylıkla girebilen güveler sağlığımızı tehdit etmektedir. Güveden kurtulmak çeşitli yöntemlerle mümkündür. Peki, Güveden nasıl kurtulabiliriz? Yiyecekleri güveden uzak tutma yöntemi neler?

Güve, Lepidoptera takımından kelebek türlerine verilen genel isimdir. Halk arasında buğday, kumaş, odun ve bakliyat gibi şeylere musallat olmaları ile bilinirler. Diğer böcek türleri gibi açık pencere ve kapılardan eve girebilen güveler, havasız, kapalı ve karanlık ortamları sever.

Güve probleminin çözülmemesi kıyafetlerde ve eşyalarda deliklere yol açarak büyük problemler yaratıyor.

Güveleri temizlemek için öncelikle güvenin neden oluştuğunu anlamak ve yeni güve oluşumunu engellemek için önlem almak gerekiyor. Peki, Güveden nasıl kurtulabiliriz? Yiyecekleri güveden uzak tutma yöntemi neler?

GÜVEDEN NASIL KURTULUNUR?

Öncelikle güveler mutfak ve kıyafet dolaplarının içindeyse ve evin her tarafına yayıldıysa, işe sirkeli su hazırlamakla başlayın. Mutfak ve kıyafet dolaplarını tamamen boşalttıktan sonra, 1 ölçü sirke ve 2 ölçü suyu karıştırın. Dolapların içini bu karışımla detaylı bir şekilde silin.

Dolaptaki kıyafetleri çamaşır makinesinde, bardak ve tabakları ise bulaşık makinesinde yıkayın. Dolapları sildikten sonra kurulamayı ihmal etmeyin.

Dilerseniz, bir süre açık bırakarak kurumalarını sağlayabilirsiniz. Dolaplar kururken yerleri süpürün ve silin. Böylece yere düşen güveleri de kolayca temizleyebilirsiniz. Ardından bakliyatlarınınız kabını değiştirmeye başlayın.

Biberiye, kekik, karanfil, lavanta ya da defne yaprağı kullanarak güveleri uzak tutabilirsiniz.

Çay ve kahve kavanozlarını güvelerden korumanın yolu: Küp şekerdir.

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