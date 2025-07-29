Güven endeksi inşaat sektöründe arttı

Kaynak: İHA
Güven endeksi inşaat sektöründe arttı

Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,8 azaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 2,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri verisini paylaştı.

Buna göre, güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,8 azaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 2,2 arttı. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,8 oranında azalarak 110,0 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,5 oranında azalarak 107,9 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 2,2 oranında artarak 88,8 değerini aldı.

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