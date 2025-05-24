Güven Hastanesi'nden 50. yıla özel sanat sergisi

Güven Hastanesi'nin, 50'inci kuruluş yılına özel hazırlanan "50 Sanatçı & 50 Eser" başlıklı sergi, 2'nci TBMM binası sığınağında sanatseverlere açıldı. Farklı disiplinlerden 50 sanatçının ürettiği özgün eserlerden oluşan sergi, "sağlık', "yaşam', "insan" ve "dönüşüm" temaları etrafında şekillendi. Etkinlikte, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Güven Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Banu Küçükel, davetliler ve sanatseverler yer aldı.

Sergi, yalnızca güncel sanat üretimleriyle değil, zengin müze koleksiyonlarından ödünç alınan kıymetli eserlerle de dikkat çekiyor. Ankara Etnografya Müzesi'nden daha önce hiç sergilenmemiş şifa temalı tılsımlı objeler, el yazması kitaplar ve tablolar, İvan Ayvazovski'ye ait özel bir eser, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nden seçilen heykeller ve "Diyarbakırlı Tahsin" adıyla bilinen Tahsin Siret Bey'in bir tablosu ile Cumhuriyet Müzesi arşivinden yapay zeka ile canlandırılmış Atatürk fotoğrafları bu özel seçkide yer alıyor. 23 Mayıs-11 Haziran 2025 tarihleri arasında ziyarete açık olacak sergi, Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın katkılarıyla düzenleniyor.

'SANAT, İNSAN RUHUNU İYİLEŞTİREN EN DERİN ŞİFALARDAN BİRİ'

Güven Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Banu Küçükel, kendileri için önemli bir günü sanat ışığında kutlamak istediklerini belirterek, "Güven Hastanesi olarak 50 senelik yolculuğun kıymetini anlamlandırmak için sayfalarca tarih, onlarca başarı ve binlerce insan hikayesini sizlere anlatabilirdik. Ancak biz bugün bu uzun yolculuğu anlatmak yerine, sanatın ışığında, fırça renkleriyle, gölgenin, ışığın büyülü diliyle ve müziğin şifalandırıcı gücüyle ruhlarımıza bir es vermeyi, özümüzün gözüyle ana bakmayı tercih ettik. Güven Sağlık Grubu olarak, sağlıklı olma halinin, sadece bedensel bir iyilik halinin ötesinde zihinsel, ruhsal bir denge olduğunu görüyoruz. İnanıyoruz ki sanat, insan ruhunu iyileştiren en derin şifalardan biri. Ve sanatçı bir çağın ruhunu taşıyan, ilham kaynağı olan ve o dönemin tanıklığını yapan, zaman zaman düşündürüp, zaman zaman hayatın güzelliklerini hatırlatan esas şifa kaynağı. Bu sergiyi burada, eski Meclis sığınağında, yani tarihin derinliklerinde düzenlemek bizim için çok anlamlı. Çünkü biz geçmişin izlerini geleceğe taşıyan bir kurum olarak, her zaman tarihle barışık, geleceğe umutla bakmayı benimsedik. Birbirinden değerli sanatçılarımızın katkılarıyla 50'nci yılımızı 50 eser ile kutluyoruz. Bu sergi; sadece bir hatırlama değil, aynı zamanda bir teşekkürdür. Kurucularımız, Doktor Ahmet ve Aysun Küçükel olmak üzere 50 yıllık Güven tarihinde kuruma katkı veren, güvenen, bizimle büyüyen tüm yol arkadaşlarımıza ve paydaşlarımıza ve özellikle bu anlamlı etkinliği mümkün kılan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın değerli yöneticilerine ve tüm Güven ailesine saygıyla, sevgiyle ve içimden taşan büyük bir sevinçle teşekkürü borç biliyorum" dedi.