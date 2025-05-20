Güven kaybolunca dikiş tutturulamıyormuş!

Bu aralar anket yayınlamaları sıklaşmaya mı başladı ne?

Bana mı öyle geliyor acaba!

Varsın olsun, anket çalışmaları sıklaşsın ki ayna tutulsun.

Kime?

Muhataplarına.

Muhatapları kim?

Bu sefer siyasetçiler.

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Gazetelerin internet haberlerinde yer alan, ORC araştırmanın yaptığı anket çalışmasında soru şu:

“Türkiye’de en beğendiğiniz siyasetçiler kimlerdir?”

Bu soru da;

Genel başkanlar…

Belediye başkanları…

CHP ve AKP milletvekilleri kapsama alanı içine alınmış.

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Bu soruya göre Sayın Erdoğan’ın birinci çıkması gerekirdi, diye düşünüyorum.

Niye?

Çünkü her akşam renkli camlardan, memleketle ilgili oldukça güzel işler yapıldığını kendisi anlatıyor.

Üstelik de memleketle ilgili oldukça güzel işler yapıldığını…

En son gaz çıkarılmasıyla ilgili haber, gazetelerin ve televizyonların gündeminde.

“Öyle olunca, vatandaş da tercihini Erdoğan’dan yana kullanır” diye düşünürken, meğer gerçek öyle değilmiş.

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Sayın Cumhurbaşkanının icraatlarıyla ilgili çıkan haberler, nedense eskisi kadar rağbet görmüyor anlaşılan.

Hele bu barış süreci denilen süreçte, Sayın Bahçeli ile birlikte gösterdikleri gayret “Sayın Bahçeli ile ne yaptığımızı iyi biliyoruz” diyerek, kendilerince taktire şayanken, o süreç bile etkili olmamış.

Vatandaş ile AKP Lideri Sayın Erdoğan arasında sıkıntı nerede acaba?

Acaba, CHP Lideri Özgür Özel’in başarısı neydi ki bu kadar puan farkı oldu?

Bence bunlar da iyi analiz edilmeli.

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Doğrusu bunu benim düşünmemin yerine, öncelikle Sayın Erdoğan’ı yönlendiren danışmanları…

Onun, muhalefet liderlerine yönelik -özellikle de CHP liderine- içinde ağır, sert ve ötekileştirici ifadelerin ağırlıkta olduğu konuşma metnini hazırlayanlar düşünüyorlar mıdır bilmiyorum?

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Vatandaşın refah ve huzuruyla ilgili söylenenlerle, yaşanan gerçeklerin birbirine zıt olduğu gerçeği, Sayın Erdoğan’a anlatılmıyor mu acaba?

Demek ki anlatmıyor!

Dolayısıyla da AKP’nin Sayın Genel Başkanı, kimi durumlardan ya habersiz ya eksik bilgilendiriliyor olmalı ki epey zamandır anketlerde liderliği kaybetmiş durumda.

AKP’nin vekilleri ise liderleri ne söylüyorsa, onlar alkışlıyorlarmış gibi geliyor bana.

Öyle olunca da anketler AKP’yi de onun liderini de işte böyle üzüyor.

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ORC Araştırma şirketi bu anketi; 13-16 Mayıs tarihlerinde 3 bin 500 katılımcı ile gerçekleştirmiş.

En beğenilen liderler bazında:

CHP Lideri Sayın Özgül Özel yüzde 49,8; AKP Lideri Sayın R.Tayyip Erdoğan yüzde 44,6

En beğenilen Belediye Başkanı bazında:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 53,9 olurken, ABB Başkanı Mansur Yavaş yüzde 50,6 ile ikinci sırada.

En beğenilen Milletvekili bazında:

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır yüzde 25,3 ile ilk sırayı almış.

Anketin sonucu bu!

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Bundan kim kendine nasıl bir ders, ya da pay çıkarır orasını bilmem.

Esas düşünülmesi gereken şey AKP bu duruma nasıl geldi?

Bunun cevabı bulunduğu an, çözümü de beraberinde gelir.

Ama sahiden de samimi olmak gerek.

Yoksa bu millet bu sefer çok kararlı görünüyor.

Kim neyle suçlanırsa suçlansın, bir kere güven kaybolunca olmuyormuş işte! Güveni kaybedenler dikiş tutturamıyorlarmış.

Sahi söylüyorum!