Güven: Sanat dünyamız başkasının benzeri olmaktan çekinmeyen bir güruh haline geldi

Mahir Güven, mikrobiyolog bir baba ile öğretmen bir annenin tek çocuğu olarak 1958 yılında İstanbul'da doğdu. 1976-1981 yılları arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (şimdiki adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Resim Bölümü Neşet Günal Atölyesi'nde öğrenim gördü. Rönesans resminden figürlerin de yer aldığı resimlerinde, Türkiye'de geleneksel kültürden batı kültürüne geçiş döneminin sorgulaması hissedilmektedir. Sanatçı resimlerinde eleştirel bir yöntem geliştirmekte ve toplumsal mesajlara öncelik vermekte. Yaşamını ve çalışmalarını İstanbul'da sürdürmektedir.

1980'lerin başından buyana bulunduğu sanat dünyasında mühim mesafeler kaydetmiş ressam Mahir Güven, Yeniçağ'ın sorularını yanıtladı.

Yeniçağ: Türk sanatseverlerin sizi gayet iyi tanımasına rağmen Mahir Güven kim sorusunu kendiniz nasıl yanıtlamak isterdiniz?

Güven: Türk resminde yeni figüratif, otantik dönem içersinde güncel yaşamın içersinden seçip ayrıştırdığı görselleri, akademik plastic değerlerden feragat etmeksiniz, kendine özgü bir kurguyla resmetmeye çalışan bir kişiyim.

Yeniçağ: Genç yaşlarınızdan zamanınızın tamamını kendi atölyenizde değerlendirme yolunu seçmişsiniz. Resim yapmak ve ders vermek. Ders vermeniz düşünmenize, fikir ürettikten sonra tualin üzerine taşımanıza engel oldu mu?

Güven: Tabii ki belirli oranda engel oldu ama ben bu sürecin faydalarını da çok gördüm. Yeni insan, yeni bilgi, hiç görmediğim ve duymadığım şeyleri de tecrübe etmiş oldum. Ders verirken, akademi boyunca aldığım tüm bilgileri de tazelemiş oluyor insan. Özellikle hocalarımızın söyledikleri her kelimeyi tekrardan hatırlamışımdır. Buna okuduğum, dinlediğim, gördüğüm her şey de katıldığında sanki kocaman bir kütüphaneyi sırtlamış oluyorum. Bir yandan paylaşmak, paylaşırken de tekrar denemek her zaman çok eğitici gelmektedir.

Yeniçağ: Salvador Dali der ki; "Ben hep başkalarının görmediğini gördüm, başkalarının gördüğünü ise ben göremedim". Sanat serüveninizin bu aşamasında neleri bizzat sizin gördüğünüzü öğrenebilir miyiz? Görememenize hayıflandığınız neler vardır?

Güven: Şöyle diyebilirim; ben yaklaşık 30 memleket dolaştım. Yani o memleketlerin her birinin müzesine gittim. Bir sanatçı için en önemli gözlem öncelikle müzelerdir. New York'tan Tokyo'ya, İngiltere'den Roma'ya binlerce resmin karşısında zaman geçirdim. Hayıflanacağım tek konu, Peru ve Güney Afrika gibi daha yerel müzeleri daha görmemiş olmam olabilir. Hiçbir zaman turist olmadım. Hep sanatın olduğu yerde olmak arzusu ile bu sorunuza böyle cevap vermek istedim.

Yeniçağ: Türk resim sanatı geleneği içinde kimlerden ilham aldınız, bizzat kendinizin yarattığınız neler vardır?

Güven: Sadece bir ressam ya da bir resimden ilham aldığımı söyleyemem. Hayatıma dokunan birçok kişi var. Öğrencilik yıllarımda bunlardan birincisi Hikmet Onat oldu. Üniversitede ise Neşet Günal, Neşe Erdok, Mehmet Güleryüz, Aladdin Aksoy ve Devrim Erbil gibi çok değerli hocaların öğrencisi olmaktan çok şey öğrendim. Burada dönem öğrencilerinden İnci Evine, Şenol Yorozlu, Resul Aytemur gibi ustalarla aynı atölyeyi paylaşmış olmak çok değerliydi. Süreç içerisinde Orhan Peker'i, Turan Erol'u çok sevdim. Neşe Erdok da benim hocam oldu ve ondan bir çok değerli şey öğrendim. Sonuçta her birisi benim ustam oldu.

Yeniçağ: Türkiye'de resmin toplumda çok yaygınlaşamayıp evlere girememesinin ana koşulları nedir sizce? Gelir dağılımındaki eşitsizlik mi, eğitim düzeyi mi, sanata olan kayıtsızlık mı? Görüşünüzü alabilir miyiz?

Güven: Şöyle söyleyebilirim bunu; resim sanatı toplumun diğer kurumlarından çok farklı değildir. Bir toplum ekonomide çok iyiyse sanatta kötü olamaz. Eğitimde iyiyse sporda kötü olamaz. Dolayısıyla bütün kurumlar birbirini etkiler. Biraz da diğer kurumların bir göstergesi gibidir. Neden dünyada Türk reminden bahsedilmiyor ve satılmıyorsa diğer kurumlar da aynı şekildedir. Bir iki kişi bu çizgiyi aşmış olabilir. Bu bir devlet politikası olmadığı için ancak üç beş sanatçıdan bahsedebiliyoruz. Ya da dünyaca ünlü bir kişi kendi çabasıyla var olmuştur. Dolayısıyla devletin mutlaka desteğine ve politikasına ihtiyaç vardır. Ben inanıyorum ki toplumumuzda daha nice Aşık Veysel'ler, Fazıl Say'lar, Neşet Günal'lar vardır. Var olmaları da bir şey değiştirmiyor aslında. Onları dünyaya tanıtmak devletin görevi olmalarıdır. Kaldı ki toplumumuzun bir özel tarafı da ancak dünyada bir şey olduğunda o sanatçılara değer veriyor. Bu ilişki birbirine bağlı bir mekanizma gibidir. Geliştikçe topluma yayılır. Kimse kayıtsız kalmaz.

Yeniçağ: Eserlerinizi hangi yöntemlerle sanatseverlerle buluşturmaya üstünlük veriyorsunuz? Sergiler mi, müzayedeler mi, koleksiyoncularla doğrudan ilişki mi?

Güven: 1981 yılından bugüne 40 kişisel sergi ve sayısız karma sergiye katıldım. En az 500 resmim koleksiyonlarda. Bence önemli olan üretmektir. İnsanlar bir şekilde size duvardaki resminizden ulaşıyor. Resmin müzayedelerde ve koleksiyoncularda olmasından çok, yaşayan kişilerde olması çok daha önemlidir.

Yeniçağ: Kırk seneden bu yana resim sanatının içindeki bir emekçi olarak Türk resim sanatının kazanımlarına ve kayıplarına ilişkin düşüncelerini açıklamanızı rica edebilir miyiz?

Güven: Son zamanlarda universal resim eğitiminde, internetle gelişen bir tür yabancılaşma gözlemlemekteyim. Katıldığım jürilerde, yarışmaya verilen resimlerin bile, örneğin Pinterest, Instagram ve bunlara benzer platformlardan kopya çekildiğini görmekteyim. Oluşan resim piyasası sadece satın alınabilirlik ve satılabilirlik üzerinden yürümekte. Oysa özellikle genç sanatçılar ürettikleri işleri kendi yaşamından ve deneyimlerinden, kültür birikimleriyle oluşturmalıdır. Dünyanın herhangi bir yerinin coğrafyası gerçekliği üzerinden, kendisiyle hiç ilişkisi olmayan resimler görmekteyim. Bu son derece üzücü. Maalesef üniversite de buna karşı çıkamıyor. Şimdiki sanat dünyamız kendi sözünü söylemeyen, bir başkasının benzeri olmaktan çekinmeyen bir güruh haline geldi. Tabii ki zaman içerisinde acımasız bir ayrım olacak ve ileriye ancak üç beş kişinin kalacağını düşünüyorum. Ve sanatımda da buna çok dikkat ederim...