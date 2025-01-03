Güven timleri iş başında! Simitçi, kestaneci, temizlik işçisi, ayakkabı boyacısı kılığındalar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Güven timleri iş başında! Simitçi, kestaneci, temizlik işçisi, ayakkabı boyacısı kılığındalar

Bursa'da Güven Timleri, çarşı ve pazar gibi kalabalık yerlerde esnaf kıyafetleri giyerek yankesicilik ve dolandırıcılıkla mücadele ediyor. Simit tezgahındaki polis, bir kişinin cebinden cep telefonu çalan şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Bursa'da, çarşı ve pazar gibi kalabalık bölgelerde görev yapan Güven Timleri, yankesicilere ve dolandırıcılara karşı esnaf kıyafetleri giyerek olaylara anında müdahale ediyor.

Bir kişinin montunun cebinden cep telefonunu çalan şüpheli, simit tezgahındaki polis tarafından yakalandı. O anlar DHA muhabiri tarafından görüntülendi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri, yoğun noktalarda simitçi ya da esnaf gibi davranarak denetimlerini sürdürüyor.

Çarşı ve pazar gibi kalabalık yerlerde görevli ekipler, esnaf kıyafetleri giyip, simitçi, kestaneci, temizlik işçisi, ayakkabı boyacısı, aşçı veya otopark görevlisi gibi görünüp, şehrin yoğun bölgelerinde devriye atıyor. Bu yöntemle, yankesicilik ve dolandırıcılık gibi suçların önüne geçilmesi sağlanıyor.

Bursa'nın en kalabalık noktalarından biri olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ndeki Uzun Çarşı'da, simit tezgahında görevli polis, alışveriş yapan bir kişinin montunun cebinden cep telefonu çalarken şüpheliye müdahale etti.

Polis, yanındaki ekip arkadaşıyla şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan cep telefonu ise sahibine teslim edildi.

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