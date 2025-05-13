Güvenle Büyüsün Hackathonu’nda kazanan oyun arkadaşı platformu ‘TAI’ oldu

Etkinlikte, çocukların güvenli ve sağlıklı gelişimini desteklemeye yönelik yaratıcı teknolojik çözümler üretildi. Bu anlamlı etkinliğin birincisi, çocuklara oyun arkadaşı bulmayı hedefleyen dijital platform TAI oldu. İkincilik ödülünü dijital zorbalığa karşı yapay zeka destekli bir erken uyarı sistemi olan Rotadan Tayfa, üçüncülük ödülünü ise çocuklara özel geliştirilen dijital bankacılık çözümü Team Jec aldı.

Hackathon nedir?

Hackathon, “hack” (teknolojik çözüm üretmek) ve “marathon” (uzun soluklu yarış) kelimelerinden türeyen bir kavramdır. Katılımcıların sınırlı bir süre içinde (genellikle 24-48 saat) belirli bir tema doğrultusunda yaratıcı fikirler geliştirip, prototip üretmelerini amaçlayan yoğun ve işbirliğine dayalı bir inovasyon maratonudur. Gençlerin yaratıcılıklarını ortaya koydukları bu tür etkinlikler, teknolojiyle sosyal faydayı buluşturarak gerçek dünyada çözüm bekleyen sorunlara yenilikçi yaklaşımlar sunar.

Geleceğe umutla bakan projeler yarıştı

Hackathon boyunca, 18–30 yaş arası gençlerden oluşan 9 takım; çocukların güvenli, sağlıklı ve destekleyici ortamlarda büyümesine katkı sağlayacak projeler geliştirmek üzere 24 saat süren yoğun bir çalışmaya katıldı. Yazılım geliştirme, yapay zeka, siber güvenlik, sosyal inovasyon, çocuk psikolojisi ve proje yönetimi gibi farklı alanlardan uzman mentorların desteğiyle geliştirilen projeler, jüri tarafından titizlikle değerlendirildi.

Finalde birinciliği elde eden TAI, velilerin çocuklarına güvenli oyun arkadaşları bulmasını sağlayan dijital bir platform sunarak, sosyal bağ kurmayı ve ailelerin sürece kontrollü şekilde dahil olmasını destekledi.

İkinciliği alan Rotadan Tayfa, dijital zorbalığa karşı yapay zeka tabanlı erken müdahale sistemiyle çocukların dijital ortamda güvenliğini önceledi. Üçüncü olan Team Jec ise çocuklara finansal okuryazarlık kazandıran özel bir dijital bankacılık sistemi geliştirdi.

Dereceye giren takımlara sırasıyla 20.000 TL, 10.000 TL ve 5.000 TL tutarında ödül takdim edilirken, tüm katılımcılar sertifikalarını aldı. Ayrıca, tüm projeler Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) tarafından BTM Kamp programına dahil edilerek girişimcilik yolculuklarına profesyonel destek sunulacak.

KIZÇEV: Geleceği Dönüştüren Adımlar

Kız Çocukları Eğitim Derneği (KIZÇEV), kız çocuklarının eğitime erişimini artırmayı, toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmeyi ve genç kadınların topluma aktif bireyler olarak katılımını teşvik etmeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur. Eğitim bursları, mentorluk programları ve sosyal farkındalık projeleriyle genç kızların hem akademik hem kişisel gelişimlerine destek olan KIZÇEV, her çocuğun güvenle büyüdüğü bir dünya hedefiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

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