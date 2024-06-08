Güvenli liman altında kafalar karıştı

Altın fiyatları TÜİK rakamlarına aylık bazda kaybettirse gözükse de yıllık bazda kazancı yüzde 14'leri aştı. Bu da vatandaşın güvenlik limandan şaşmadığını gösterdi. Gram altın Kapalıçarşı anlık piyasada bugün 2.439 liradan işlem gördü. Ons altın ise 2.293 dolardan fiyatlandı. Çeyrek altın ise 3.960 lirayı gördü.

Kapalıçarşı altın fiyatları şöyle:

Gram altın fiyatı

Satış: 2.439



Altın/Ons fiyatı

Satış: 2.294,35



Çeyrek altın fiyatı

Satış: 3.3960



Cumhuriyet altını

Satış: 17,931



Yarım altın fiyatı

Satış: 7.913

Ata altın fiyatı

Satış: 16.419





