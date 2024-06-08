Güvenli liman altında kafalar karıştı

Kaynak: Haber Merkezi
Güvenli liman altında kafalar karıştı

Altında son durum ne? Kapalıçarşıda gram altın ne kadar. Çeyrek altın kaçtan satılıyor. İşte yanıtları.

Altın fiyatları TÜİK rakamlarına aylık bazda kaybettirse gözükse de yıllık bazda kazancı yüzde 14'leri aştı. Bu da vatandaşın güvenlik limandan şaşmadığını gösterdi. Gram altın Kapalıçarşı anlık piyasada bugün 2.439 liradan işlem gördü. Ons altın ise 2.293 dolardan fiyatlandı. Çeyrek altın ise 3.960 lirayı gördü.

Kapalıçarşı altın fiyatları şöyle:

Gram altın fiyatı

Satış: 2.439

Altın/Ons fiyatı

Satış: 2.294,35

Çeyrek altın fiyatı

Satış: 3.3960

Cumhuriyet altını

Satış: 17,931

Yarım altın fiyatı

Satış: 7.913

Ata altın fiyatı

Satış: 16.419


Son Haberler
Tramvay seferlerinde aksama. Araç yolu kapadı Gündem
Tramvay seferlerinde aksama. Araç yolu kapadı
Sırbistan'da demokrasi kaybetti. Şımaran muhalefete sert tokat Dünya
Sırbistan'da demokrasi kaybetti. Şımaran muhalefete sert tokat
YKS'ye geç kalan öğrenciler kapıları yumrukladı Gündem
YKS'ye geç kalan öğrenciler kapıları yumrukladı
Aziz Yıldırım çıldırdı Spor
Aziz Yıldırım çıldırdı
CHP lideri Özel'den Faik Öztrak'a tebrik Gündem
CHP lideri Özel'den Faik Öztrak'a tebrik
5. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti Yerel Haberler
5. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
Cemre Baysel'in bikinili pozlarına beğeni yağdı. Dizisi final yapınca soluğu tatilde aldı Magazin
Cemre Baysel'in bikinili pozlarına beğeni yağdı. Dizisi final yapınca soluğu tatilde aldı