Güvenli liman altında kafalar karıştı

Altın fiyatları TÜİK rakamlarına aylık bazda kaybettirse gözükse de yıllık bazda kazancı yüzde 14'leri aştı. Bu da vatandaşın güvenlik limandan şaşmadığını gösterdi. Gram altın Kapalıçarşı anlık piyasada bugün 2.439 liradan işlem gördü. Ons altın ise 2.293 dolardan fiyatlandı. Çeyrek altın ise 3.960 lirayı gördü.
Kapalıçarşı altın fiyatları şöyle:
Gram altın fiyatı
Satış: 2.439
Altın/Ons fiyatı
Satış: 2.294,35
Çeyrek altın fiyatı
Satış: 3.3960
Cumhuriyet altını
Satış: 17,931
Yarım altın fiyatı
Satış: 7.913
Ata altın fiyatı
Satış: 16.419