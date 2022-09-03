YENİÇAĞ büyük ihmali açıklıyor. Rus dalgıç karısının gözleri önünde boğuldu. Güvenlik dalgıçları olmayınca baygın halde 80 metreye indi

MİRZA ŞEKER / YENİÇAĞ ÖZEL HABER

Kaş’ta Rus Serbest Dalış Eğitmeni Antrenman dalışında hayatını Kaybetti.

Uluslararası CMAS-TSSF Kaş Başka Antrenman Merkezi’nde Belediye Halk Plajı açıklarında geçtiğimiz günlerde Rus serbest dalış eğitmeni Michael (Soyismi ve yaş bilgisi yok), antrenman dalışı sırasında hayatını kaybetti.

RUS DALGIÇ KARISININ ÖNÜNDE BOĞULDU

Eşinin eşliğinde dalışını gerçekleştiren Michael, 80 metreye dalışını gerçekleştirdi. Yüzeye çıkarken 40. metrede baygınlık geçirdi.

Eşinin müdahalesi yetersiz kaldı ve 40. metreden tekrar 80 metreye bilinçsiz bir şekilde indi.

Sahil güvenliğe haber verildi. Rus serbest dalış eğitmeni Michael cansız bir şekilde yüzeye çıkarıldı.

İddialara göre Michael’in dalış noktasında sadece TSSF şamandırasına bağlı yüzer platformları vardı. Güvenlik önlemi yoktu ve dalış noktasında güvenlik dalgıcı yoktu.

Skandalın ortaya çıkmaması için gizlenildiği öğrenildi.

Kaş’ta her yıl Dünya ya da Avrupa Şampiyonlukları yapılıyor. Öğrenilen bilgiye göre, 15 yıl boyunca serbest dalış yarışmalarında ya da antrenmanlarında dalış kazasına bağlı ölüm olayı hiç olmadı.

FEDERASYONDAN YALANLAMA GELDİ

Sualtı Federasyonu Antrenman Merkezi Sorumlusu Levent Ucuzal, yaşanan olay sonrası konuştu. Ucuzal, ihmal iddialarını yalanladı.

İşte Levent Ucuzal'ın açıklaması;

Dalışın bizimle hiç bir alakası yok. Federasyon ile bir alakası yok. Kendileri platforma gidiyorlar, kendi güvenlik tedbirlerini kendileri aldılar. Eğitmenler kendileri zaten. 3 arkadaş, 1 bayan 2 erkek, bir kız çocuğu bir de erkek çocuğu ile beraberler. Normalde kendi antrenmanlarını yapıyorlar. Ruslar yarışmaya katılamadığı için. Michael performans sırasından 2 gün önce 83 metre yapmış. Muhtemelen o zaman bir zorlama yaptı. Kız arkadaşının söylediğine göre dönecekleri gün olduğu için 85 metreyi tekrar denemek istemiş, derecesini arttırmak istemiş. 85 metreye gitmiş, dönüşte 40 metreye gitmiş 'block aut' olmuş (Derin su bayılması).

Daha sonra çıkartmaya çalışmışlar. Şamandıranın altından aşağıya inen bir ip var, onun altında ağırlık var. Olay olunca yukardan güvenlik dalgıçı ile çekmeye çalışıyorlar. Olayı farkeden genç delikanlı kıyıya yüzüyor ve cankurtaranlara acil durum bildirisi yapıyor ve hemen beni arıyorlar. Kendileri olay yerine gitmeye başlıyor. Sahil güvenlik ile beraber aynı anda botlarla müdaheleye gidiyoruz. Gitmemiz 3 dakika sürüyor.

O sırada Michael'in kız arkadaşı suni teneffüs ,kalp masajı yapıyor. Kalp masajına biz devam ediyoruz sağlık ekibimiz. Sahile ambulans geliyor, malzemeleri alıyorum. Dışardan bazı acil yardım doktorları vardı, onlarda ilgilendiler. Hiç boşluk kalmadı müdahelede. Muhtemelen yukarı çekerken çok zaman kaybettiler. Beyin ölümü gerçekleşiyor ve maalesef kaybediyoruz.''