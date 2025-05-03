Güvenlik görevlisi şehit mezarlarının bakımlarını yapıyor

Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde güvenlik görevlisi Okan Sütçüoğlu, izin günlerinde şehit mezarlarını ziyaret edip temizlik ve bakımlarını yapıyor.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çankırı Şubesi gönüllüsü Sütçüoğlu, boş günlerinde şehit mezarlarını tek tek ziyaret ediyor. Mezarlıkların temizlik ve bakımını yapan Sütçüoğlu, şehit ailelerine de evlerinde ziyarette bulunuyor.

Sütçüoğlu, AA muhabirine, 10 yıldır Türkiye'nin her yerinde şehitlikleri ziyaret ettiğini söyledi.

Bazı şehit ailelerinin, çocuklarının mezarının bulunduğu köylerinde tek başına yaşadığını anlatan Sütçüoğlu, "Çocuklarının mezarı köyde diye evlerini şehre taşımıyorlar. Böyle şehit ailelerini görünce büyük gurur yaşıyorum." dedi.

Sütçüoğlu, şehitliklerde huzur bulduğunu ve gurur yaşadığını belirterek, "Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak için, ailelerinden onlara ait eşyaların bazılarını alıp Çankırı'daki şehitlik müzesine getiriyorum. Burada onların hatıralarıyla yaşamasını sağlıyorum." diye konuştu.