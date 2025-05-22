Güvenlik görevlisi silahlı saldırganları vurdu: Daha önce 5 kez kurşunlanmıştı

Kaynak: İHA

İstanbul Beylikdüzü’nde daha önce 5 defa kurşunların hedefi olan işyerine bir kez daha silahlı saldırı düzenledi. İş yerinin güvenlik görevlisi saldırganlara karşılık verince 1 saldırgan hayatını kaybetti biri ise yaralandı.

Daha önce 5 kez kurşunlanan iş merkezi yine saldırganların hedefi oldu. Motosikletli iki saldırgan, iş merkezine gelerek kurşun yağdırdı. İş merkezinin güvenlik personeli, saldırganlara silahla karşılık verdi. Bunun üzerine saldırganlar motosikletle kaçarken, iki güvenlik personeli araçla şahısları bir süre takip etmeye çalıştı. Kaza yaparak motordan düşen saldırganlar ise başka bir araçla Beylikdüzü Devlet Hastanesine gitti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaşanan çatışmada boynundan vurulan saldırganlardan Doğukan Arslan hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonucu yaralanan diğer saldırgan Ömer Alphan ise tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri K.G. isimli güvenlik personelini gözaltına aldı. Zanlılara ateş eden H.A. ise olay sonrası kayıplara karıştı. Polisin olaya ilişkin incelemesi devam ediyor.

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