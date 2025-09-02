Güvenlik görevlisinin elindeki silah kazayla ateş aldı

Kaynak: DHA
Beşiktaş'taki bir iş merkezinde güvenlik personeli olarak çalışan Y.Ö.'nün(30) elindeki otomatik tüfek, nöbet devri sırasında yanlışlıkla ateş aldı. Vaka sırasında aynı binada güvenlik personeli olarak görev yapan B.B.(24) ve M.E.E.(27) yaralandı.

Hadise saat 20.00 civarında Levent'te gerçekleşti. Bir iş merkezinde güvenlik personeli olarak çalışan Y.Ö.'nün elindeki otomatik tüfek, nöbet devri esnasında kazayla ateş aldı. Silahtan çıkan kurşunlar, aynı binada güvenlik görevlisi olan B.B. ve M.E.E.'ye denk geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay mahallinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralanan güvenlik personelinin hayati risklerinin olmadığı bildirildi.

Binada olay yeri araştırması yapan polis ekipleri, silahı elinde tutan güvenlik görevlisi Y.Ö.'yü silahla beraber gözaltına aldı. Olay hakkında tahkikat başlatıldı.

