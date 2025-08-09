Güvenlik kamerası ele verdi! Ürün iade dayağı

Kaynak: DHA
Adana’da marketten aldığı ürünü beğenmediğini söyleyip iade etmek istedi. Bunun üzerine başlayan tartışma sonrası K.K, market çırağını meydan dayağı çekti.

Olay, önceki gün Çukurova ilçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde kadrosunda çalışan gece bekçisi K.K., istirahatli olduğu saatlerde Ramazan Gündeş'e marketten marul siparişi verdi.

Gündeş'in iş yerinde çıraklık yapan yeğeni A.G., siparişi götürerek teslim etti. Kısa bir süre sonra marketi arayan K.K., ürünü beğenmediğini söyledi. Gündeş de ürünü iade edebileceğini belirtti. Markete gelen K.K., iddiaya göre bilinmeyen bir nedenle A.G. ile tartışmaya başladı. K.K., İA.G.'yi darbettikten sonra iş yerinden ayrıldı.

Darp raporu alan A.G., ailesiyle Şehit Rüştü Bayram Polis Merkezi'ne giderek K.K.'den şikayetçi oldu. Öte yandan K.K.'nin A.G.'yi darbettiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

