Güvenlik kamerası hırsızları ele verdi!

Kaynak: DHA
Güvenlik kamerası hırsızları ele verdi!

Karabük’te farklı adreslerde 6 adet motosiklet çaldığı iddia edilen 2 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık sonrası 38 suç kaydı olan şüpheliler tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 3-8 Haziran tarihleri arasında farklı adreslerden 6 motosikletin çalındığı ihbarı üzerine inceleme başlattı. Ekipler, güvenlik kameralarından hırsızlık şüphelilerinin B.Y. ve T.Y. olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin saptanan adreslerine düzenlenen operasyonda toplam 38 suç kayıtları olduğu tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. B.Y. ve T.Y. emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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