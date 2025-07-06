Güvenlik kamerasına takıldılar! Yüzleri kapalı 4 kadın aranıyor

Olay, 4 Temmuz Cuma günü Fatih İlçesi Mercan Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kadın, bir çanta dükkanının önüne gelerek sergilenen ürünleri inceledi.

Yüzleri kapalı olan kadınlar, kısa süre etrafı kolaçan ettikten sonra, dükkanın önünde bulunan çantalardan üçünü alarak uzaklaştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Görüntülerde, 4 kadının çantacının önüne geldiği, ürünlere göz attığı ve ardından herhangi bir ödeme yapmadan çantaları alıp uzaklaştığı anlar yer aldı.