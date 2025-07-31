Güvenlik kamerasında şok görüntüler! Kaçarken hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA

Mersin'in Anamur ilçesinde iş hanında düşerek ölen 12 yaşındaki Eyüp Can Güner’i kovalayan N.U’nun caddede kovaladığı anlar kameraya yansıdı. Kamera görüntüleri üzerini N.U, yakalandı.

Olay, 28 Temmuz'da akşam saatlerinde Saray Mahallesi'nde meydana geldi. İş hanının içerisinde yüksekten düşen Eyüp Can Güner'in hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Güner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Eyüp Can Güner'in cenazesi, toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında görgü tanıklarının ifadesini alan polis ekipleri, iş hanında çalışan Necmettin U.'nun şakayla Güner'i kovalarken olayın meydana geldiğini belirledi. Savcılığın talimatıyla gözaltına alınan Necmettin U., çıkarıldığı mahkemede olayda ihmali bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Öte yandan olaydan önce Necmettin U.'nun sokakta Eyüp Can Güner'i kovaladığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; sokakta ilerleyen Eyüp Can Güner'in, arkasında yürüyen Necmettin U.'ya baktığı, bir süre ilerledikten sonra Necmettin U.'nun, Güner'i kovaladığı, Güner'in kaçtığı görüldü.

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