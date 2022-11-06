Güvenlik korucuları haklarını arıyor. Dernek Başkanı muhalefete seslendi: Red oyu verin

Disiplin cezalarının mecliste oylanması noktasında muhalefetten red oyu vermelerini talep ettiklerini belirten Yener, özetle şunları söyledi:

Güvenlik korucuları 7/24 tüm kamusal alanlarında güvenlik hizmetini vermektedirler Kuzey Irak'ta Suriye'de milli sınırlarımızın korumasında vatan savunmasında karakollarda üst bölgelerde karayollarında devlet demir yollarında güvenlik hizmetini vermektedirler emniyet noktalarında güvenlik hizmetini vermektedirler anayasamızın 128 maddesinde Devlet hizmetlerini 657 sayılı devlet personel eliyle yürütür denilmektedir.

Oysa Güvenlik korucumuz 657 sayılı devlet personeli sayılmamakta görev tanımı yok kamu personeli tanımı yok yasal statü yok ama kamu personeli 657 sayılı devlet personeli Disiplin cezaları ne ise o Disiplin cezaları Güvenlik korucularımıza uygulanmaktadır bir kurucu kardeşimizin bunun üzerine dava açması dava sonucu anayasaya aykırıdır reddedilmiştir.

Bu disiplin cezalarının 442 sayılı köy kanunun 74 maddesine endeksli çalışan güvenlik korucularına uygulanamaz anayasaya aykırıdır ve hükümetten bu disiplin cezalarının yeniden güncellenmesi istenilmiştir şu an İçişleri bakanlığı komisyonunda Disiplin cezaları ile ilgili bir yasa teklifi hazırlanmış genel kurula 15 Kasım'da oylanmak üzere gelecektir özlük hakları görev tanımı kamu personel tanımı yasal bir statü çalışması yapılması gerekirken bunlar yapılmadan disiplin cezalarının yasalaşması anayasamıza aykırıdır sosyal hukuk devleti ile bağdaşmıyor iş yasalarına aykırıdır güvenlik korucuları için hazırlanan komisyondan geçip genel kuruldan geçmedi yasalanmamış.

Disiplin cezaları ile ilgili metin şimdiden kuruculara tebliğ ve tebellüğ ile imzalatılıyor bunu kabul etmiyoruz bunu reddediyoruz siyasi partilere Türkiye Büyük millet meclisi milletvekillerimize muhalefete bu disiplin cezalarının mecliste oylanması noktasında red oy vermelerini istiyoruz bu haksızlığın önüne geçilmesini istiyoruz teşekkür ediyorum.