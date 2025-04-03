Güvenlik önlemi almak istemişti: Polise kamyonet çarptı!

Kaynak: DHA
Güvenlik önlemi almak istemişti: Polise kamyonet çarptı!

Bursa'da 3 araç kazaya karıştı. Polis ekipleri güvenlik önlemi almak isterken 52 yaşındaki memur F.D'ye kamyonet çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarından Bursa merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazanın ardından yolda güvenlik önlemi alan polis memuru F.D.'ye sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 38 AHA 239 plakalı kamyonet çarptı.

Kazada polis memuru yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan F.D., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Polis ekipleri kazaya karışan kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı.

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Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Güvenlik önlemi almak istemişti: Polise kamyonet çarptı!

Güvenlik önlemi almak istemişti: Polise kamyonet çarptı!

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