Tarkan İzmir marşını söylerken sahneye seyirci atladı. Güvenlikler bir anda yere indirdiler
Tarkan İzmir marşını söylerken sahneye seyirci atladı. Güvenlikler bir anda yere indirdiler
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kapsamında megastar Tarkan, Gündoğdu Meydanı’ndaki konseri için sahneye çıktı.Büyük bir coşkuyla süren konserde tarkan İzmir marşını söylerken bir seyirci sahneye atladı.
Galeri Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 08:59 Son Güncelleme: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 09:52