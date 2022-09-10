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Tarkan İzmir marşını söylerken sahneye seyirci atladı. Güvenlikler bir anda yere indirdiler

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kapsamında megastar Tarkan, Gündoğdu Meydanı’ndaki konseri için sahneye çıktı.Büyük bir coşkuyla süren konserde tarkan İzmir marşını söylerken bir seyirci sahneye atladı.

Galeri Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 08:59
Son Güncelleme: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 09:52
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İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü sebebiyle gün boyunca etkinlikler düzenlenirken günün son etkinliği Tarkan konseri oldu.

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Cumhuriyet Meydanı’ndaki Tarkan'ın sahne platformunun çökmesinin ardından, konser Gündoğdu Meydanı’na alınırken, sanatçının hayranları alanı saatler öncesinden doldurdu.

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Ses ve ışık gösterilerinin ardından Tarkan sahneye çıktı.

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Tarkan sevilen şarkılarını alanı dolduran hayranlarıyla söyledi.

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İzmir'i çok özlediğini belirten Tarkan, kendisine gösterilen ilgi için teşekkür etti.

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Megastar Tarkan, konserin bir bölümünde evlerinin balkonundan konseri izleyenlere, 'O meşhur balkonlar bunlar mı?' sözleriyle seslendi.

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İzmirlilerle buluşan Tarkan konsere 'Yolla' şarkısı ile başladı.

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'Unutmamalı' şarkısından önce Atatürk’ün fotoğrafının ekranlara yansıtılması büyük alkış aldı.

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Tarkan için Almanya’dan geldiğini söyleyen Ayla Uslu, 'Almanya’dan kutlamalar ve Tarkan konseri için geldim. Bütün şarkılarını çok seviyorum. O bizim gurur kaynağımız' dedi.

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Tarkan’ın büyük hayranı olduğunu söyleyen Şükran Demir ise 'Çocukluğumdan beri hayranıyım. Özellikle ‘Kuzu Kuzu’ şarkısını bekliyorum' ifadelerini kullandı.

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İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Tarkan'ın Gündoğdu Meydanı'nda İzmir Marşı söylediği sırada bir kişi sahneye atladı.

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Bu sırada İzmir Marşı yarım kalırken, güvenlik görevlilerin müdahale ettiği kişi, Tarkan'a ulaşamadan sahneden uzaklaştırıldı.

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Tarkan bu sırada izleyiciye müdahale eden görevlilere seslendi.

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Tarkan 'Arkadaşa nazik davranın sevgi gösterisinden olmuştur' dedi.

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Tarkan, 'İzmir Marşı'nı söylemeden İzmir'den gitmem' diyerek marşı bir kez daha seslendirdi.

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