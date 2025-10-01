Güvensiz ürün alarmı! Bir ayakkabı yasaklandı

Güvensiz ürün alarmı! Bir ayakkabı yasaklandı

Ticaret Bakanlığı "güvensiz ürünler" listesine bir ayakkabı markasını ekledi. Bakanlık söz konusu ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından piyasada denetim faaliyetlerini sürdüren yetkili kurumların saptadığı güvensiz ürünleri kamuoyuna açıklanmaya devam ediyor.
Yenilenen listede bir iş güvenliği ayakkabısının satışı yasaklandı.

ATS POWER İŞ GÜVENLİĞİ AYAKKABISI TOPLATILACAK


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yaptığı bildirim üzerine, Ats Power marka iş güvenliği ayakkabısının kullanımı riskli bulundu. Yapılan incelemeler neticesinde söz konusu ürünün güvensiz olduğu belirlendi.

Bu değerlendirmelerin ardından Ticaret Bakanlığı, söz konusu ayakkabının satışını yasakladı ve piyasadan toplatılmasına karar verdi.

