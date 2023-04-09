Yangın çıkan güvercin kulübesi küle döndü

İHA'nın haberine göre, Eskişehir’de bir güvercin kulübesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şirintepe Mahallesi Merkez Sokak’taki bir arazide bulunan güvercin kulübesinde henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kulübede çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu güvercin kulübesi kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıktığı esnada kulübenin boş olmasından dolayı herhangi bir kuşa zarar gelmezken, itfaiye ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.