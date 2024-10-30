“Güvercinlik Vadisi” artık geceleri de gezilebilecek

İçinde tarihi güvercinlikler ve Vasıl deresinin bulunduğu, Kapadokya’nın en çok ziyaret edilen vadilerinden biri olan Güvercinlik Vadisi’nde bulunan 4 kilometrelik parkur, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Gün doğumu ve gün batımının en güzel izlendiği alanlardan biri olan Güvercinlik Vadisi’nin gece müzeciliğine açılması için Kapadokya Alan Başkanlığı’nca çalışma başlatıldı.

DOKUYA UYGUN AYDINLATMALAR SEÇİLDİ

“Güvercinlik Vadisi Çevre Düzenleme ve Aydınlatma Projesi” kapsamında vadi içinde bulunan biri büyük olmak üzere 100’den fazla peribacası ve güvercinlik, toplamda 340 adet özel açılı LED projektörler ile aydınlatıldı. Kapadokya’nın dokusuna uygun olarak seçilen renklerle bölgenin mistik ve ihtişamlı dokusu daha da öne çıkarıldı.

Çevreye zarar vermeyecek, sertifikalı fotobiyolojik ürünler kullanılırken, aydınlatma için gerekli olan enerjinin tamamının güneş santralinden elde edilmesi için gerekli altyapı oluşturuldu.

PROJE İLE İLK DEFA BİR VADİ GECE DE GEZİLEBİLECEK

Projeyle bölgedeki gece konaklama sayısının artırılması amaçlanırken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet’in 101’inci yılında Kapadokya’nın ihtişamını zamansızlaştırıyoruz. Uçhisar’dan Göreme’ye uzanan Güvercinlik Vadisi, tarihi ve doğal güzelliğiyle artık geceleri de misafirlerini ağırlayacak. Cumhuriyetimizin ışığı ile gece müzeciliği uygulamamız kapsamında aydınlattığımız, efsanelere konu olan bu eşsiz güzelliğin görkemi hiç kararmaksızın hep parlayacak.” şeklinde konuştu.

CUMHURİYET’İN 101. YILINA HEDİYE

Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz de Güvercinlik Vadisi’nin aydınlatılması çalışmalarının Cumhuriyet’in 101. Yıldönümüne denk gelmesinin önemine değinerek, sözlerine; “Cumhuriyetimizin 101. Yıldönümünde bölgemizdeki aydınlığı arttırıyoruz. Kapadokya’nın ihtişamını ve zenginliklerini zamanın ötesine taşımayı, bölgemize değer katması amaçlıyoruz.” şeklinde devam etti.