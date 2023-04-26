Güveyfeneri bitkisi böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı oluyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan güveyfener bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Güveyfeneri bitkisi böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı olduğu ifade edildi.

BÖBREK TAŞI NEDİR?

Omurganın her iki tarafında fasulyeye benzer şekli olan böbrekler atık ürünleri kandan uzaklaştırmakla görevlidir. Temizlenen kan daha sonra vücuda geri aktarılırken atık ürünler idrar yoluyla vücuttan atılır.

Kanın temizlenmesi esnasında mineral ve tuzlardan oluşan sert tortular böbrek taşlarını oluşturmaktadır. Renal lithiasis veya nefrolitiyazis denilen böbrek taşları tek böbrekte oluşabileceği gibi her iki böbrekte de görülebilmektedir.

GÜVEYFENERİ BİTKİSİ NEDİR?

Patlıcangillerden; kireçli topraklarda yetişen bir çeşit bitkidir. Çiçekleri pembebeyazdır.

Yemişleri kiraza benzer. Terkibinde C vitamini vardır. Lezzeti acımtıraktır. Meyveleri Eylül – Ekim aylarında toplanıp, kurutulur.

NASIL KULLANILIR?

Meyveleri ve yaprakları kurutulup, suda kaynatmak suretiyle faydalanılır. Söz konusu etkiler için doz günde 4-6 meyvedir. Meyveler taze veya kurutulmuş olarak alınabileceği gibi suda kaynatılıp içilebilir de.