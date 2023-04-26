Güveyfeneri bitkisi deri hastalıklarına iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan güveyfener bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Deri hastalıklarına iyi gelen güveyfeneri bitkisinin faydaları dikkat çekti.

DERİ HASTALIKLARI

Deri vücudumuzu örten en büyük organdır. Derinin görevi, vücut ısısını ayarlamak, gaz alışverişi yaparak solunuma ve terleyerek boşaltıma yardımcı olmaktadır. Deri, ayrıca vücudu dış etkilerden korumaktadır. “Deri aynı zamanda bağışıklık süreçleriyle de ilgilidir ve metabolik fonksiyonlara sahiptir.”

GÜVEYFENERİ BİTKİSİ NEDİR?

Patlıcangillerden; kireçli topraklarda yetişen bir çeşit bitkidir. Çiçekleri pembebeyazdır.

Yemişleri kiraza benzer. Terkibinde C vitamini vardır. Lezzeti acımtıraktır. Meyveleri Eylül – Ekim aylarında toplanıp, kurutulur.

NASIL KULLANILIR?

Meyveleri ve yaprakları kurutulup, suda kaynatmak suretiyle faydalanılır. Söz konusu etkiler için doz günde 4-6 meyvedir. Meyveler taze veya kurutulmuş olarak alınabileceği gibi suda kaynatılıp içilebilir de.