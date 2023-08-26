Güzçiğdemi bitkisi nasırları iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan nasırlara iyi gelen güzçiğdemi bitkisi dikkat çekti.

NASIR NEDİR?

Deride oluşan yoğun keratinleşme yani kalınlaşmalar nasır olarak adlandırılır.

Kişinin canını yakan, yüzeydeki kalınlaşma değil, bu kalınlaşmanın aşağıdaki sinir ve dokulara yaptığı baskıdır.

Baskı başlayıp, devam ettiğinde vücut otomatik olarak daha derinlerde olan kan damar ağı, sinirler, derinlerdeki deri katmanlarını korumak amacı ile yüzeyini kalınlaştırmaya başlar ve nasır oluşur.

Buradaki deri kalınlaşmasının, ayakkabı veya herhangi başka bir baskıya maruz kalması ağrı oluşturabilir.

GÜZÇİĞDEMİ BİTKİSİ NEDİR?

Zambakgillerden; sonbahar aylarında çiçek açan, mor renkli, zehirli bir bitkidir.

Rutubetli yerlerde yetişir. Hekimlikte haricen kullanılır.