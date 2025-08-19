Güzel başlangıç

Evet Beşiktaş 1 hafta ertelemeli olarak 2025-2026 sezonunu kendi seyircisi önünde Eyüpspor karşılaşmasıyla açtı. Geçen hafta Konferans Ligi rövanş maçı olduğu için Kayserispor maçı ertelenmişti. Hafta içinde oynanan UEFA Konferans Ligi rövanş maçında İrlanda ekibi St. Patrick’s’i 3-2 yenmişti ama çok kötü futbol ortaya koymuştu. Karşılaştığı rakip oldukça zayıf, oyuncu kalitesi düşük ve 2.inci lig seviyesinde olmasına rağmen kendi sahanda 2 gol yiyorsun ve ilk yarıyı 2-0 geride tamamlıyor. Beşiktaş zayıf rakiplerinden bu kadar kolay gol yiyemez. Defansın arkasına atılan her top tehlike yarattı. Bu kadar kolay pozisyon verilmez. Büyük takımlar bu kadar kötü futbol oynamaz. Tamam karşılaşmayı 3-2 önde tamamladı ama daha zorlu rakipler fişi çeker. Geri dönüş yaptırmaz. Shakhtar Donetsk maçlarında canlı şahit olduk. Fişi çektiler, Avrupa Liginden elediler. Beşiktaş’ın hazırlık kampını verimli geçirmediği çok net görünüyor. Sahada kollektif futbol yok. Hücum organizasyonları yetersiz. Daha net tabirle Beşiktaş takım olamadı.

Gelelim Beşiktaş’ın Süper Lig’de karşılaştığı Eyüpspor maçına. Çok iyi oyun ortaya koydu diyemeyiz. Karşılaşmada yaptığı en iyi iş önde basmak oldu. Rakibi hataya zorlayıp, kazandığı toplar ile pozisyon bulmaya çalıştı. İlk yarıda pozisyon üretmekte zorlandı siyah beyazlı ekip. İlk yarıda golü Orkun’un ceza sahasında düşürülmesi ile kazanılan penaltı sonucunda T. Abraham ile buldu.. Pozisyonu defalarca izledim, futbol sevdalısı bir birey olarak yazıyorum bu pozisyonun penaltı ile uzaktan yakından alakası yok. Orkun’a bir temas var ama çok hafif bir temas bu. Beşiktaş ikinci yarıda vites yükselti. Rakibinin kendi sahasından çıkmasına izin vermedi. Ön tarafta müthiş pres yaptı. Bu hırslı oyun neticesinde Beşiktaş çok pozisyon buldu. Özellikle Rafa Silva ve T. Abraham son vuruşlarda isabetli olamayınca skor tabelası bir türlü değişmedi. İkinci yarıdaki dikine oyun, hırs ve takımının galibiyete inanması üst düzeydi. Sanki ilk yarı oynayan oyuncular bunlar değildi. Sihirli bir değnek değmiş gibiydi takıma. Demir Ege ikinci yarı oyuna girince takımı öne çıkarmada başrol oynadı. Sürekli dikine paslar atarak takımını atağa çıkardı. Uzaktan attığı şut harikaydı. Gol olsa haftanın golüne aday olurdu. Dakikalar tükenirken Beşiktaşlı oyuncular, yedek kulübesi, teknik direktörü ve büyük Beşiktaş taraftarı heyecandan hop oturup hop kalkıyordu. Takım pozisyon buluyor ama bir türlü gol atamıyordu. Tam maç 1-1 berabere bitti derken 90+6 da süper star Rafa Silva sahneye çıktı. Müthiş bir vücut hareketiyle döndü, topu tavana astı ve takımına galibiyeti getiren golü attı.

Beşiktaş Süper Lige güzel bir başlangıç yaptı. İkinci yarıda ortaya konulan futbol gelecek için umut verdi.