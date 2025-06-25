Güzel dağcı son nefesini ölüm tırmanışında verdi. Yanardağ'da mahsur kalmıştı

Endonezya’nın Lombok Adası’nda bulunan 3.726 metre yüksekliğindeki Rinjani Yanardağı’na tırmanan 26 yaşındaki Brezilyalı dağcı Juliana Marins, trajik bir kaza sonucu yaşamını yitirdi.

21 Haziran’da rehber eşliğinde beş turist ile birlikte zirve yolculuğuna başlayan Marins, tırmanış sırasında yaklaşık 600 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Kazanın ardından başlatılan arama çalışmaları, zorlu arazi ve hava koşulları nedeniyle dört gün sürdü.

Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı Başkanı Muhammed Syafii, Marins’in cansız bedeninin termal kameralı drone kullanılarak krater yakınlarında bulunduğunu açıkladı.

Yoğun sis, kayalık arazi ve değişken hava koşulları, kurtarma ekiplerinin çalışmalarını zorlaştırdı. Syafii, naaşın bulunduğu bölgeden alınarak yakınlardaki bir kamp alanına taşındığını belirtti. Marins’in ölüm zamanı ise henüz netlik kazanmadı.

KONUMU DRONE İLE TESPİT EDİLDİ

Rinjani Yanardağı’nın sarp yamaçları ve değişken hava şartları, arama kurtarma operasyonunu güçleştirdi. Ekipler, termal drone teknolojisi sayesinde Marins’in konumunu tespit edebildi. Bu teknoloji, zorlu coğrafyalarda kayıp kişileri bulmak için giderek daha fazla kullanılıyor.

Brezilya’nın Cakarta Büyükelçiliği, Endonezya yetkililerini, Marins’in ailesine yanlış bilgi vermekle suçladı. Büyükelçilik, dağcının hayatta olduğu ve kendisine yiyecek-içecek ulaştırıldığı yönünde yanıltıcı bilgi aktarıldığını iddia etti. Bu durum, iki ülke arasında diplomatik gerginliğe yol açtı.

Rinjani, Endonezya’nın en popüler tırmanış rotalarından biri olsa da, dik yamaçları ve ani hava değişimleri nedeniyle riskli bir destinasyon. Son yıllarda bölgede benzer kazalar yaşanmıştı.

Yetkililer, kazanın nedenini araştırıyor. Marins’in düşüşüne yol açan koşulların belirlenmesi için tırmanış ekibiyle görüşmeler sürüyor.