Güzel dansçının sırlarla dolu ölümü! Banyoda ölü bulundu: Son paylaşımı dikkat çekti

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri Talya Tütüncü'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

GECE PAYLAŞIMI, SABAH SESSİZLİĞİ

Sakarya’nın Serdivan ilçesi, hafta sonuna yürek burkan bir haberle uyandı. Alkollü eğlence mekanlarında dansçı olarak çalışan 30 yaşındaki Talya Tütüncü, gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımın ardından sabah evinde ölü bulundu.

“ALKOL KULLANIYORUZ, İNSAN DEĞİL.”

Talya’nın bu sözleri, birçoğu için sadece bir serzeniş gibi görünmüş olabilir. Ancak onun iç dünyasında ne fırtınalar koptuğunu, belki de kimse tam olarak bilemeyecekti. Gece yaptığı bu paylaşım, onun hayattaki son iziydi.

EVİNDE BANYODA ASILI HALDE BULUNDU

Sabah saatlerinde, Talya’dan haber alamayan yakın arkadaşları endişelenerek evine gitti. Kapıyı çaldılar, cevap alamadılar. İçeri girdiklerinde salonda genç kadının telefonu ve çantasını buldular. Ancak Talya banyodaydı. Ve artık hayatta değildi. Kendisini asarak yaşamına son vermişti.

SOSYAL MEDYADA SESSİZ ÇIĞLIK

Talya'nın son paylaşımı sosyal medyada hızla yayıldı. Onu tanıyanlar, tanımayanlar, paylaştığı cümledeki kırılganlığa ve yalnızlığa dikkat çekti. Çok sayıda kullanıcı, “Neden kimse onu duymadı?”, “Bir cümle her şeyi anlatıyormuş” diyerek üzüntülerini dile getirdi.