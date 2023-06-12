Güzel Günler ne zaman final yapacak? Güzel Günler final fragmanı yayınlandı mı?

Show TV ekranlarında yayınlanan Güzel Günler dizisi 26. bölümde final yapacak. Peki, Güzel Günler ne zaman final yapacak? Güzel Günler final fragmanı yayınlandı mı?

Güzel Günler ne zaman final yapacak? Güzel Günler final fragmanı yayınlandı mı?

Güzel Günler izleyicisi dizinin final yapacağı haberlerinden sonra Güzel Günler final fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, Güzel Günler ne zaman final yapacak? Güzel Günler final fragmanı yayınlandı mı?

GÜZEL GÜNLER FİNAL NE ZAMAN?

Güzel Günler dizisi 18 Haziran Pazar günü final yaparak ekranlara veda edecek.

GÜZEL GÜNLER FİNAL FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Güzel Günler final fragmanı yayınlandı. Güzel Günler 26. bölümde final yapacak.

GÜZEL GÜNLER KONUSU NEDİR?

Selma bütün çıkar yolların tükendiğini düşündüğü bir anda ona kalan mirası alabilmek için Van'dan İstanbul'a gelir. Altında babasından kalma hurda arabası, yanında varı-yoğu kardeşi Leylim'le birlikte. Mirası alabilmek için tek şart, mirasın diğer ortağı, eski aşkı Mihran'ı bulmaktır.

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