YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllardan itibaren hizmet veren Güzel Market ile dayanışma ve yardımlaşmanın en iyi örnekleri sergileniyor.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alan Güzel Market, kullanılmamış ürünleri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyor.

Belediye Başkanlığı sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda ‘’İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza temiz, güvenli ve sağlıklı ürünler ulaştırabilmek amacıyla, Güzel Market’te ambalajı açılmamış ve etiketli kıyafetler kabul edilecektir. Kullanılmış ya da ikinci el giysilerinizi ise Belediyemize ait giysi kumbaralarına bırakabilirsiniz. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz’’ ifadeleri kullanıldı.